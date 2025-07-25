Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @lensa.rams.

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Як усе почалося?

На відео, що стало хітом у тіктоці, Раян у традиційному малайському вбранні стоїть на носі човна й ритмічно, майже медитативно, рухає руками під трек репера Melly Mike. Обличчя серйозне, рухи – впевнені, човен мчить по воді, а за хлопчиком – щонайменше 11 дорослих веслярів.

Це відео зібрало мільйони переглядів і породило тисячі пародій, реміксів і повторень.

Що відомо про вірусний танець: дивіться відео

Тренд під хештегами #aurafarmingkid та #boatracekidaura підхопили знаменитості:

Футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" виклав танець у TikTok: “Його аура дійшла аж до Парижа”.

Тревіс Келсі, зірка НФЛ і бойфренд Тейлор Свіфт, зробив свою версію – понад 14 млн переглядів.

Алекс Албон, гонщик Формули-1, також спробував повторити рухи Раяна.

Вірусний танець повторюють у мережі: дивіться відео

До тренду долучаються відомі люди: дивіться відео

Хто такий Раян Раян мешкає у селі в провінції Куантан Сінгінгі. Це був його перший виступ на національних перегонах, але точно не останній. За словами мами, він чудово плаває, а рятувальники завжди поруч – хоча виступати на човні непросто, адже потрібно утримувати баланс і заряджати команду.

Я щасливий, що мій танець побачив увесь світ,

– сказав хлопчик, який мріє стати поліцейським.

Минулого тижня його вже назвали послом культури, а нещодавно Раян разом із мамою приїхав до столиці, щоб виступити на національному телебаченні.

Раніше у Китаї молодь запустила новий тренд, використовуючи великі листя лотоса як альтернативу сонцезахисним маскам, створюючи отвори для очей і рота та фіксуючи їх на голові.