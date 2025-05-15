"Тралалело Тралала": что это за существо и почему об этом говорит весь тикток

В 2025 году тикток захватил новый абсурдный тренд под названием "Тралалело Тралала". Этот абсурдный и бессмысленный контент заполонил сердца тысяч пользователей сети.

Что на самом деле означает "Тралалело Тралала", на какое существо похожа и откуда взялась – читайте в материале 24 Канала.

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Тренд на видео со словами "Тралалело Тралала" – это часть глобального феномена, известного как "итальянский брейнрот" (Italian brainrot).

Справка. Итальянский брейнрот – это серия сюрреалистических интернет-мемов, возникших в начале 2025 года. Эти мемы характеризуются абсурдными изображениями или видео, созданными с помощью генеративного искусственного интеллекта, с псевдоитальянскими названиями, такими как Tralalero Tralala и Bombardiro Crocodilo.

Феномен быстро распространился в тиктоке благодаря сочетанию "итальянских" слов и смешного и нелепого изображения.

"Тралалело Тралала" в тиктоке: смотрите видео

Главным героем этого тренда является Tralalero Tralala – трехногая акула в кроссовках Nike, часто изображен в прыжке или в бою с Bombardiro Crocodilo, гибридом крокодила и военного бомбардировщика. Эти персонажи сопровождаются повторением фразы Tralalero Tralala, что не имеет конкретного значения, но создает эффект абсурда.

Таким образом, Tralalero Tralala стал ярким примером того, как абсурдный и бессмысленный контент может стать вирусным в современных социальных сетях, вызывая как восхищение, так и споры среди пользователей.