Трамп встретился с футболистами "Ювентуса" в Овальном кабинете: сеть взорвалась мемами

Глава США Дональд Трамп неожиданно принял в Белом доме делегацию футболистов итальянского футбольного клуба "Ювентус". Встреча состоялась в Овальном кабинете, что сразу вызвало шквал эмоций и шуток в соцсетях.

Как состоялась встреча и что об этом говорят пользователи соцсетей – расскажет 24 Канал.

Смотрите также Пожал руку переводчику: премьер Великобритании не узнал президента Южной Кореи

Как прошла встреча Трампа с футболистами

Во время разговора Дональд Трамп поднял тему участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях и неожиданно обратился к футболистам "Ювентуса" с вопросом:

А в вашей команде женщины играют?

Гендиректор "Старой синьоры" Дамьен Комолли ответил, что туринский клуб "имеет хорошую женскую команду". В ответ на это Трамп сказал: "Но они же должны играть с женщинами, правильно?". Не ожидая такой бестактности, Дамьен Комолли просто промолчал. Трамп воспринял это как "дипломатию".

Зато журналисты засыпали Трампа действительно важными вопросами, в частности о войне между Израилем и Ираном. Между тем футболисты "Ювентуса" продолжили молча смущаться, стоя позади американского президента.

Реакция соцсетей

Пользователи сети были поражены абсурдностью этой ситуации и тем фактом, что Трамп обсуждает вопрос Третьей мировой войны не с мировыми лидерами, а в компании футболистов.



Футболисты смущались / Фото из соцсетей

Соцсети предполагают, что Трампу действительно было бы лучше заниматься футболом, а не политикой. По крайней мере жертв таких действий было бы меньше.



Возможно, Трампу пора пойти в футбол / Фото из соцсетей