"Слишком много говорит": в Белом доме хотят нанять дополнительных стенографистов для Трампа

В Белом доме всерьез задумываются над тем, чтобы нанять дополнительных стенографистов. Все из-за того, что имеющийся персонал не справляется с нагрузкой после вступления в должность президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Как пишут журналисты, только за первую неделю после возвращения Трампа в Белый дом он публично выступал 7 часов 44 минуты.

Интересно! Это дольше, чем смотреть один за другим фильмы оригинальной трилогии "Звездных войн".

Associated Press отмечает, что большинство президентов стараются начинать срок с большого количества публичных речей. Но Трамп "играет в другой лиге", потому что он "хороший шоумен", который признает свое словесное мастерство.



Трамп публично выступал 7 часов 44 минуты за первые дни на посту / Фото АР

Кроме того, за первые 9 дней своего президентства Трамп подписал 38 указов. Это рекорд по скорости среди президентов в современной истории США. За это время Трамп уже успел:

приостановить программы внешней помощи США на 90 дней,

выйти из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения.

Для сравнения президенты Джо Байден и Гарри Трумэн подписали всего 40 указов за свои первые 100 президентских дней. Поэтому, в Белом доме рассматривают возможность нанять еще одного стенографиста.

Справка. Стенографист – это человек, который быстро записывает устную речь с помощью специальных сокращений или стенографической машинки. В официальных учреждениях он занимается транскрипцией выступлений, встреч и переговоров.