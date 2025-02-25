Погулял на славу: российский турист умер в Таиланде после "алкогольного all inclusive"

В Таиланде произошел интересный инцидент. Турист из Москвы, вырвавшись за границу, решил оторваться. Однако его организм не выдержал 4-дневной пьянки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Что известно об инциденте

Пока точно неизвестно, в каком именно отеле это произошло. Однако российские издания пишут, что 42-летний Роман приехал с девушкой, заселились в гостевой дом возле пляжа Камала. Пока женщина купалась, катала экскурсиями и тусовками, мужчина сидел в отеле, выпивал и курил.

На четвертый день Роману стало плохо. По словам девушки, лицо было серым, вид нездоровым. Но от скорой мужчины отказывался. Говорил, что медики в Тае – мошенники. Поэтому ни госпиталя, ни страховки не надо,

– передает издание.

После четырех дней "алкогольного all inclusive" его тело обнаружили в туалете.



Российский турист умер в Таиланде после "алкогольного all inclusive" / Фото Unsplash

Обратите внимание! В Таиланде доступен широкий ассортимент как импортных, так и местных спиртных напитков. Однако туристам рекомендуется быть осторожными при потреблении алкоголя, особенно приобретенного в неизвестных или непроверенных местах, поскольку существует риск поддельной или некачественной продукции.

В общем, стоит соблюдать умеренность и выбирать напитки в лицензированных заведениях, чтобы минимизировать потенциальные риски для здоровья.