"Иисус, доверяю тебе": в сети распространяется тренд от лыжников, которые отдыхают в Буковеле

В тиктоке набирает популярность новый тренд среди лыжников, которые отдыхают в украинских Карпатах. Украинцы сравнивают спуски с горы в Буковеле и на Драгобрате, создавая забавные видео.

В чем заключается суть тренда – рассказывает 24 Канал.

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В этом году Буковель остается одним из самых популярных горнолыжных курортов Украины, привлекая внимание тысяч людей. Курорт известен не только фантастическими видами, но и относительно легкими трассами. Чего нельзя сказать о Драгобрате.

В тиктоке пользовательница с ником @dashasams опубликовала видео, на котором сравнивает катание в Буковеле и на Драгобрате. Вторая часть видео иронично сопровождается песней со словами "Иисус, доверяю тебе".

Сетью распространяется тренд от лыжников: смотрите видео

Пользователи соцсетей были в восторге от такого забавного сравнения, ведь общеизвестно, что трассы на Драгобрате – не для новичков. Вот, какие комментарии оставляли люди:

"Я бы не доверяла Иисусу в этой ситуации, а вдруг он хочет встретиться лично".

"Этот спуск еще очень простой для Драгобрата".

"Зато дешевле. Даже, если с погребением считать".

Украинцы поддержали тренд и показали, как они катаются в этом году.

Поравнение трасс в Буковеле и на Драгобрате: смотрите видео

Вайб катание на лыжах для новичков: смотрите видео

Опасный спуск: смотрите видео