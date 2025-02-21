"Вова, еб*ш их, б**ть": на фоне заявлений Трампа украинцы встали на защиту Зеленского

Последние заявления Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского снова стали причиной горячих дискуссий. Однако, несмотря на раздор и раскол украинского общества, на который, очевидно, рассчитывали в Кремле, украинцы объединились и стали на защиту своего президента.

Новый тренд, который распространяется по сети, уже исследовал 24 Канал.

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Что сказал Трамп о Зеленском

На днях глава США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в сторону украинского лидера Владимира Зеленского. Примечательно, что произошло это после того, как американцы провели переговоры с россиянами в Саудовской Аравии 18 февраля. Украины на них не было. А сразу после переговоров Трамп начал говорить российскими нарративами.

Так, Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг его поддержки в Украине составляет всего 4%.

Справка. Это является российским нарративом, ведь Украина не может провести президентские выборы во время войны и действия военного положения. К тому же согласно опросу, проведенным в начале февраля Киевским международным институтом социологии (КМИС): более половины (57%) украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют ему 37% участников исследования.

Реакция украинцев

Украинцы сразу же отреагировали на откровенную ложь Трампа в соцсетях. Неожиданно для многих на защиту Владимира Зеленского стали даже его критики.

"Вова, еб*ш их, б**ть" – эта фраза мгновенно стала символом единства украинцев перед угрозой изменения американской позиции по поддержке Украины. Даже те, кто еще вчера остро критиковали Зеленского за внутреннюю политику, сегодня стали на его сторону, понимая, что в противостоянии с Кремлем он остается ключевой фигурой, вокруг которой объединяется сопротивление российской агрессии.

Украинцы стали на Зеленского: смотрите видео



Реакция украинцев на слова Трампа / Фото из соцсетей

Украинцы отмечают, что критиковать свою власть может только народ Украины.

Реакция украинцев: смотрите видео

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