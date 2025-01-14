Настоящая Рапунцель: украинка установила мировой рекорд: украинская женщина установила мировой рекорд

Украинка Алия Насырова попала в Книгу рекордов Гиннеса, как человек с самыми длинными волосами в мире. Ее волосы были признаны длиннее, чем высота самого высокого человека в мире.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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По версии Книги рекордов Гиннеса человеком с самыми длинными волосами в мире в 2024 году стала Алия Насырова из Украины. Этот рекорд зафиксировали в апреле 2024 года. Тогда длина ее волос составляла 257,33 сантиметра. Ее волосы были признаны длиннее, чем высота самого высокого человека в мире – Султана Косена, который имеет рост 251 сантиметр.

По словам рекордсменки, ее бабушка и мама всегда имели длинные волосы. Она была вдохновлена их примером, а также известной героиней диснеевского мультфильма Рапунцель.



/ Фото: Книга рекордов Гиннеса / Фото Книги рекордов Гиннеса

Каждый ли человек может отрастить такие волосы

На самом деле не каждый человек способен отрастить такие волосы. Дело в том, что у каждого человека запрограммирована максимальная длина волос, которая зависит от продолжительности фазы роста волос (анагена). В среднем анаген длится 2 – 6 лет, но у некоторых людей – до 10 лет. Чем дольше длится анаген, тем длиннее могут вырасти волосы.