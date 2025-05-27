Бежали, падали и качались: в Англии сотни людей эпично соревновались за сыр

В Англии состоялись необычные гонки, во время которых соревновались люди, которые любят молочные продукты. Они съехались из разных уголков мира в Глостершир, чтобы побороться за главный приз - 8-фунтовую груду сыра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Соревнования по катанию сыра происходят в Англии ежегодно. Участники стартуют на холме Куперс-Гилл. Главный приз – сырная голова весом более 3,6 килограмма особого вида "Дабл Глостер".

Справка. Сыр Дабл Глостер – это традиционный английский твердый сыр, родом из графства Глостершир (Gloucestershire). Его изготавливают из коровьего молока, и он известен своим насыщенным, маслянистым вкусом и приятной текстурой.

Главная задача участников – как можно быстрее скатиться по холму. В этом году соревнования проходили в более сложных, чем обычно, условиях: все из-за сухой погоды, что сделала движение по холму проблемным. Однако энтузиастов это не остановило.

Как выглядят необычные гонки / Фото Sky News

Когда-то такие сырные соревнования в Англии происходили на официальном уровне. Все изменилось в 2010 году, когда местные власти из-за опасений относительно здоровья и безопасности их отменили. Однако любителям сыра это не помешало: с тех пор соревнования начали проводить на неофициальном уровне.

Кто одержал победу

В "мужских" гонках победил Том Копке из Мюнхена. На фото, что обнародовали в СМИ, мужчина выглядит абсолютно счастливым, подняв вверх сырную груду, которую он завоевал.

Это было сумасшествие. В этом году все было иначе,

– отметил Топ Копке.



Победитель сырных гонок / Фото РА

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