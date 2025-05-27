Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Змагання з катання сиру відбуваються в Англії щорічно. Учасники стартують на пагорбі Куперс-Гілл. Головний приз – сирна голова вагою понад 3,6 кілограма особливого виду "Дабл Глостер".

Довідка. Сир Дабл Глостер – це традиційний англійський твердий сир, родом з графства Глостершир (Gloucestershire). Його виготовляють з коров'ячого молока, і він відомий своїм насиченим, маслянистим смаком та приємною текстурою.

Головне завдання учасників – якомога швидше скотитися пагорбом. Цьогоріч змагання відбувалися у складніших, ніж зазвичай, умовах: все через суху погоду, що зробила рух по пагорбу проблемним. Однак ентузіастів це не зупинило.

Як виглядають незвичні перегони / Фото Sky News

Колись такі сирні змагання в Англії відбувалися на офіційному рівні. Все змінилося у 2010 році, коли місцева влада через побоювання щодо здоров'я та безпеки їх скасувала. Однак любителям сиру це не завадило: відтоді змагання почали проводити на неофіційному рівні.

Хто здобув перемогу

У "чоловічих" перегонах переміг Том Копке з Мюнхена. На фото, що оприлюднили у ЗМІ, чоловік виглядає абсолютно щасливим, піднявши угору сирну груду, яку він виборов.

Це було божевілля. Цього року все було інакше,

– зазначив Топ Копке.



Переможець сирних перегонів / Фото РА

Раніше Дональд Трамп взяв участь у відкритті гонок Daytona 500 серії NASCAR Cup, здійснивши символічне коло на президентському лімузині.