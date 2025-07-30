На днях в Кушнаренковском районе Башкортостана во время официального сельского мероприятия произошел курьез, который не оставил равнодушными ни гостей, ни пользователей соцсетей.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-канале.

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Что известно об инциденте?

Пока заместитель главы районной администрации по социальной политике Вадим Арсланов поднимался на сцену, на большом экране появилась надпись на башкирском языке – но с неожиданным смыслом.

Предположительно, организаторы намеревались вывести на экран фразу "Вадимда Ҡунаҡта", что означает "в гостях у Вадима". Однако из-за ошибки в слове изменили только одну букву – и фраза превратилась в "Ҡутаҡ", что в башкирском языке употребляется как вульгарное обозначение мужского полового органа.

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Публика мгновенно отреагировала – в зале поднялся смех. Неизвестно, выступил ли Арсланов после такого инцидента и кто именно допустил эту ошибку. Так же непонятно, было ли это несчастным случаем, или шуткой – удачной или нет.

В местных медиа говорится, что текст на экране был выведен автоматически, вероятно, из переводчика или заранее подготовленной презентации. Реакции самого чиновника или представителей администрации пока нет. Но очевидно одно: этот случай точно войдет в историю местных курьезов.

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