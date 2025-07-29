Поведение Трампа вызвало возмущение в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что известно о нарушении Трампом правил гольфа?

Во время визита в Европу Дональд Трамп посетил свои гольф-поля в Шотландии. Камера зафиксировала момент, когда один из помощников вне правил подбрасывает мяч перед Трампом, пока тот подъезжает на гольф-карте к лунке. После этого американский лидер с легкостью готовится выполнить удар по уже подготовленному мячу.

Видео с нарушением правил игры получило шквал комментариев с обвинением Трампа в мошенничестве.

Мошенничество Трампа во время игры в гольф: смотрите видео

Кому нужен фут-ведж (запрещенное перемещение мяча ногой), если ты имеешь личного "корректировщика" ударов?,

– шутят участники дискуссии.

Другой комментатор поделился своими соображениями: "он и Ким Чен Ын были бы невероятной парой в скрембле".

Обратите внимание! Такой случай далеко не первый в спортивной карьере Дональда Трампа. Ранее в этом году актер Сэмюэл Л. Джексон уже замечал подобные махинации, из-за чего и обвинял президента США в нечестной игре.

Слова Джексона подтверждает и Энтони Андерсон, который имел возможность играть с Трампом несколько лет назад. Во время Late Night With Seth Meyers на вопрос видел ли он собственными глазами, как Трамп мошенничал, Андерсон ответил: "О да, несколько раз. Несколько раз". Журналист Рик Райли однажды писал, что за такую манеру игры американского президента прозвали "Пеле".