В Бразилии Google разбудила миллионы людей фейковым сообщением о землетрясении

В Бразилии жители сразу двух городов получили предупреждение о возможном землетрясении магнитудой до 5,5, которое оказалось фейковым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Что известно об инциденте

Жители Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро получили предупреждения о возможном землетрясении в пятницу, 14 февраля. Они поступили через Android Earthquake Alert System.

Справка. Android Earthquake Alert System – это система, которую смартфоны с Android используют для быстрой оценки вибраций во время землетрясений.

К счастью, сообщение. оказалось фейковым. Управление гражданской обороны Сан-Паулу сообщило вскоре после поступления извещений, что нет никаких данных о возможном землетрясении. Гражданская оборона Рио-де-Жанейро также подтвердила, что не выдавала никаких предупреждений о землетрясении в Рио-де-Жанейро.

Как на это отреагировали в Google

Оказалось, что оповещения поступили ошибочно. Google извинилась за инцидент, выключила систему оповещения в Бразилии и расследует инцидент.

Система оповещения о землетрясении Android – это дополнительная система. Она не предназначена для замены любой другой официальной системы предупреждения. 14 февраля наша система обнаружила сигналы мобильного телефона вблизи побережья Сан-Паулу и активировала оповещение о землетрясении для пользователей в регионе,

– говорится в заявлении компании.

Компания также принесла извинения за неудобства.