Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Що відомо про інцидент

Жителі Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро отримали попередження про можливий землетрус у п'ятницю, 14 лютого. Вони надійшли через Android Earthquake Alert System.

Довідка. Android Earthquake Alert System – це система, яку смартфони з Android використовують для швидкої оцінки вібрацій під час землетрусів.

На щастя, повідомлення. виявилося фейковим. Управління цивільної оборони Сан-Паулу повідомило незабаром після надходження сповіщень, що немає жодних даних про можливий землетрус. Цивільна оборона Ріо-де-Жанейро також підтвердила, що не видавала жодних попереджень про землетрус у Ріо-де-Жанейро.

Як на це відреагували у Google

Виявилося, що сповіщення надійшли помилково. Google перепросила за інцидент, вимкнула систему оповіщення в Бразилії та розслідує інцидент.

Система оповіщення про землетрус Android – це додаткова система. Вона не призначена для заміни будь-якої іншої офіційної системи попередження. 14 лютого наша система виявила сигнали мобільного телефону поблизу узбережжя Сан-Паулу та активувала сповіщення про землетрус для користувачів у регіоні,

– мовиться у заяві компанії.

Компанія також попросила вибачення за незручності.