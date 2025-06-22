Стоит как авто: в Британии продали редкие карточки с покемонами

В Великобритании провели аукцион, на котором продали редкие карточки с героями аниме "Покемон". Коллекционеры со всего мира получили возможность купить их за потрясающие 17 тысяч фунтов стерлингов или же 23 тысяч долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аукционный дом Richard Winterton Auctioneers.

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Что известно об аукционе

Всего на аукционе было представлено 17 лотов, среди которых 10 полных наборов карточек с покемонами. Одну из них продали за 1 250 фунтов стерлингов (1 683 долларов). Речь идет об уникальной карточке из первого издания Shining Charizard 107/105 набора Neo Destiny.

Интересно! Наибольшую ценность имели карточки из первого поколения – включая редкую голографическую карточку Чаризарда, которая и вызвала наибольший интерес среди коллекционеров. Все карточки были хорошо сохранены и профессионально упакованы, что также повысило их стоимость на торгах.

Впечатляет, но стоимость всех 17 лотов с молотка составила 17 220 фунтов стерлингов (23 184 долларов).



Коллекционные карточки / Фото Richard Winterton Auctioneers LTD

Коллекцию выставили на торги аукционного дома Richard Winterton Auctioneers в городе Личфилд, что в Западном Мидлендсе. Владелец коллекционных открыток привез их из Западного Йоркшира на плановую оценку.

На аукционе в Пекине куклу Лабубу продали за 6,18 миллионов гривен, что стало самой дорогой игрушкой такого рода в мире. Аукцион включал 48 лотов с общей суммой продаж более 17 миллионов гривен.