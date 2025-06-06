В центре Киева появилась необычная инсталляция, которая представит Украину за рубежом

На Софийской площади в Киеве установили впечатляющий артобъект – черное облако с молниями, которое стало оригинальным представлением Украины на фестивале Burning Man.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNN.

Смотрите также Считалась пропавшей 1,5 века: в Британии продадут известную картину

Что известно о конструкции

Черное облако с молниями весит почти 7 тонн, ее размеры – 30 на 17 на 15 метров. Оно состоит из 45 отдельных "облаков", которые пошиты из черной ткани. Самое интересное, что облако "оживает", ведь время от времени можно увидеть вспышки молний и раскаты грома.

Что это значит

По словам художника Алексея Сая, инсталляция – не просто произведение искусства, а месседж.

Есть вещи, которые человечество игнорирует, пока не оказываются над головами,

– сказал Алексей.

Интересно! Звуковое сопровождение базируется на записях взрывов и обстрелов из Запорожского региона, зафиксированных для проекта Ukrainian Witness.

Объект создан в сотрудничестве с волонтером Виталием Дейнегом, арт-группой Ukrainian Art Group и медиа Ukrainian Witness. Он является мощной визуальной метафорой возможности для разговора о настоящих и будущих вызовах. Эта инсталляция будет представлять Украину на фестивале Burning Man.



В центре Киева появилась инсталляция, которую отправят на Burning Man 2025 / Фото из сети

Почему это важно