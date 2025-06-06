В центре Киева появилась необычная инсталляция, которая представит Украину за рубежом
- На Софийской площади в Киеве установлен артобъект – черное облако с молниями, которое будет представлять Украину на фестивале Burning Man.
- Инсталляция является визуальной метафорой угроз и вызовов и создана в сотрудничестве с волонтером Виталием Дейнегом и арт-группой Ukrainian Art Group.
На Софийской площади в Киеве установили впечатляющий артобъект – черное облако с молниями, которое стало оригинальным представлением Украины на фестивале Burning Man.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNN.
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Что известно о конструкции
Черное облако с молниями весит почти 7 тонн, ее размеры – 30 на 17 на 15 метров. Оно состоит из 45 отдельных "облаков", которые пошиты из черной ткани. Самое интересное, что облако "оживает", ведь время от времени можно увидеть вспышки молний и раскаты грома.
Что это значит
По словам художника Алексея Сая, инсталляция – не просто произведение искусства, а месседж.
Есть вещи, которые человечество игнорирует, пока не оказываются над головами,
– сказал Алексей.
Интересно! Звуковое сопровождение базируется на записях взрывов и обстрелов из Запорожского региона, зафиксированных для проекта Ukrainian Witness.
Объект создан в сотрудничестве с волонтером Виталием Дейнегом, арт-группой Ukrainian Art Group и медиа Ukrainian Witness. Он является мощной визуальной метафорой возможности для разговора о настоящих и будущих вызовах. Эта инсталляция будет представлять Украину на фестивале Burning Man.
В центре Киева появилась инсталляция, которую отправят на Burning Man 2025 / Фото из сети
Почему это важно
- Инсталляция символизирует невидимые угрозы, которые могут активироваться в любой момент.
- Она сочетает современное украинское искусство с актуальной темой безопасности.
- Представление Украины на признанном международном арт-фестивале – это мощный месседж поддержки.