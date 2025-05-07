В Чехии мужчина украл презервативы на сумму 25 тысяч гривен

В чешском городе Теплице произошел курьезный инцидент. Там 31-летний романтик вынес из двух супермаркетов примерно 100 упаковок презервативов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Czechia Online.

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Как сообщают местные СМИ, общая сумма "улова" составила около 15 тысяч крон – это примерно более 25 тысяч гривен. К счастью, мужчину быстро разоблачили.

Полиция нашла его благодаря камерам видеонаблюдения, а также потому, что хорошо знала местных жителей. Однако настоящую интригу вызвали не его личные данные, а мотивы.



Мужчина украл в магазине презервативы на сумму 25 тысяч долларов / Фото Unsplash

Зачем мужчина сделал это

К сожалению, неизвестно, планировал ли герой использовать их лично, устроив самую активную весну любви в Теплице, или, возможно, планировал перепродажу контрацептивов, к сожалению, подозреваемый от комментариев воздержался.

Сейчас мужчине уже предъявлено подозрение в краже. Добавим, что в Чехии кража товаров на сумму около 25 000 гривен (примерно 15 000 чешских крон) считается преступлением средней тяжести. Согласно Уголовному кодексу Чехии, за такую кражу предусмотрено:

лишение свободы на срок до 2 лет,

условное наказание,

денежный штраф,

общественные работы.

Ранее мы писали о другом мужчине, который зарабатывает до 1 миллиона иен в месяц, оказывая эмоциональную и бытовую поддержку пятнадцати богатым женщинам. Известно, что Икома начал свою карьеру в 18 лет и планирует запустить обучающий курс для тех, кто хочет заниматься подобной деятельностью.