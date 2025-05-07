Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Czechia Online.
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Як повідомляють місцеві ЗМІ, загальна сума "улову" склала близько 15 тисяч крон – це приблизно понад 25 тисяч гривень. На щастя, чоловіка швидко викрили.
Поліція знайшла його завдяки камерам відеоспостереження, а також тому, що добре знала місцевих мешканців. Проте справжню інтригу спричинили не його особисті дані, а мотиви.
Чоловік вкрав у магазині презервативи на суму 25 тисяч доларів / Фото Unsplash
Навіщо чоловік зробив це
На жаль, невідомо, чи планував герой використовувати їх особисто, влаштувавши найактивнішу весну кохання в Тепліце, чи, можливо, планував перепродаж контрацептивів, на жаль, підозрюваний від коментарів утримався.
Наразі чоловікові вже висунуто підозру у крадіжці. Додамо, що у Чехії крадіжка товарів на суму близько 25 000 гривень (приблизно 15 000 чеських крон) вважається злочином середньої тяжкості. Згідно з Кримінальним кодексом Чехії, за таку крадіжку передбачено:
- позбавлення волі на строк до 2 років,
- умовне покарання,
- грошовий штраф,
- громадські роботи.
Раніше ми писали про іншого чоловіка, який заробляє до 1 мільйона єн на місяць, надаючи емоційну та побутову підтримку п'ятнадцяти багатим жінкам. Відомо, що Ікома почав свою кар'єру у 18 років і планує запустити навчальний курс для тих, хто хоче займатися подібною діяльністю.