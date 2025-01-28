Похожа на половой орган: в Днепре люди жарили шашлыки на памятнике эпохи энеолита

В одном из лесов в Днепре нашли уникальную стелу, возраст которой может достигать эпохи энеолита. Интересно, что внешне памятник похож на фаллический символ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное. Днепр".

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Что известно об интересной находке

Событие прокомментировали работники Днепропетровского музея имени Яворницкого. Как пояснил исполняющий обязанности директора Александр Старик, памятник датирован третьим тысячелетием до нашей эры – ей примерно пять тысяч лет. Памятник раскопали, но из-за веса не смогли загрузить и перевезти.

По форме оно вообще напоминает, если бы, человека, но есть и формы фаллические, каждый видит в меру своей испорченности,

– сказал сотрудник музея Ярослав Гураль.



Как выглядит уникальная находка / Фото "Суспільне. Днепр"

Известно, что нашел каменную стелу археолог и историк Дмитрий Филимонов. Он заметил ее случайно во время прогулки по лесу.

"Она была под землей, только краешек выглядел небольшой. Этого было достаточно чтобы понять, что это древняя вещь. На ней местные жители шашлыки жарили", – рассказал археолог.

Стелы, возрастом в 5 тысяч лет, является редкостью для Днепра, отметил руководитель музея Александр Старик. Эту раскопали на территории Игренского полуострова, где есть поселения и могильники эпохи энеолита. Такие сооружения имели культовое значение для предков.