В цветочном Днепра сделали эксклюзивный букет из куриных лапок: курьезное фото

В одной из цветочных лавочек Днепра сделали необычный заказ – букет из настоящих куриных лапок. Для эстетичного вида лапкам даже сделали маникюр.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Телеканал D1.

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Оригинальный букет из куриных лапок с маникюром заказали в подарок для кумы. В соцсетях шутят, что, вероятно, она руководит птицефабрикой.

Интересно, что на куриных лапках сделали маникюр в оранжевых и розовых оттенках. Также в букет добавили нежно-розовые и светло-фиолетовые розы.

Кажется, теперь я уже сделала все возможное,

– написала в соцсети флористка из Днепра, которая создала этот необычный букет.



В цветочном Днепра сделали эксклюзивный букет из куриных лапок / Фото Телеканал D1

В последнее время съедобные букеты набирают все большую популярность. Их заказывают вместо классических цветов – на дни рождения, свадьбы, корпоративы или просто как оригинальный подарок. В таких композициях можно найти все: от колбас и сыров до фруктов, сладостей, морепродуктов и даже алкоголя в мини-бутылках.

Съедобные букеты привлекают не только своей нестандартностью, но и практичностью – их можно не только подарить, но и съесть.

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