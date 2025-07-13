Лежали в земле 2000 лет: археологи раскрыли тайну древней медицины
- Археологи в китайской провинции Цзянси нашли стальные иглы в древней императорской гробнице Лю Хэ, которые могли использоваться для акупунктуры.
- Находка свидетельствует о высоком уровне металлургии в Китае более 2000 лет назад и важна для понимания развития традиционной китайской медицины.
В китайской провинции Цзянси археологи сделали уникальное открытие. В древней императорской гробнице они нашли стальные иглы, которые, вероятно, использовались для медицинских процедур, в частности акупунктуры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.
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Что нашли археологи?
Артефакты обнаружили во время раскопок захоронения Лю Хэ – императора из династии Западная Хань, также известного как маркиз Хайхун. Гробница, которой более 2000 лет, является одной из самых известных в Китае.
Среди находок – 5 тонких игл, спрятанных внутри сломанной нефритовой трубки, которая лежала в миниатюрной позолоченной лакированной шкатулке. По словам руководителя раскопок Яна Цзюня, полностью удалось извлечь только одну иглу, остальные остались в земле – частично покрыты остатками ткани, что разложилась со временем.
Почему это важно?
По мнению исследователей, эти иглоподобные предметы могли служить инструментами для ранних форм традиционной китайской медицины – в частности, акупунктуры. Кроме того, находка свидетельствует о высоком уровне металлургии в Китае еще более двух тысячелетий назад.
Интересно! Это открытие поможет ученым лучше понять как развитие медицины, так и технические возможности династии Западная Хань.
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