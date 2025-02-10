В Хорватии политик купил себе почти 1,5 тонны колбасы за государственные средства

В Хорватии задержали бывшего мэра, который скупил 1,5 тонны колбасы за государственный счет. Эту колбасу он позже "дарил" различным правительственным учреждениям и министерствам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram.

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Что известно об инциденте

По данным расследования, бывший мэр хорватского города Жупань Давор Миличевич в течение своего срока на посту мэра тратил до 600 тысяч кун (примерно 168 тысяч гривен) ежегодно на закупку традиционных хорватских колбас из свинины и специй.

Если посчитать, то за 3 года в должности политик закупил почти 1,5 тонны колбасы. Известно, что колбасу Миличевич покупал в одной и той же мясной лавке Mesnica As, которая, как ходили слухи, могла принадлежать ему. Сам же Миличевич это отрицал, хотя в магазине работали его брат и дочь.



В Хорватии политик купил себе почти 1,5 тонны колбасы / Фото Unsplash

Еще одна интересная деталь

Также журналисты узнали, что во время пребывания Миличевича на посту мэра, избирательный штаб его партии HDZ в Жупане для всех выборов – местных, парламентских и президентских – находился именно в помещении этого мясного магазина.