Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram.

Дивіться також Круасан із сюрпризом: чоловік був шокований тим, що побачив під час сніданку

Що відомо про інцидент

За даними розслідування, колишній мер хорватського міста Жупань Давор Мілічевич протягом свого терміну на посаді мера витрачав до 600 тисяч кун (приблизно 168 тисяч гривень) щорічно на закупівлю традиційних хорватських ковбас зі свинини та спецій.

Якщо порахувати, то за 3 роки на посаді політик закупив майже 1,5 тонни ковбаси. Відомо, що ковбасу Мілічевич купував в одній і тій же м’ясній крамниці Mesnica As, яка, як ходили чутки, могла належати йому. Сам же Мілічевич це заперечував, хоча в магазині працювали його брат і дочка.



У Хорватії політик купив собі майже 1,5 тонни ковбаси / Фото Unsplash

Ще одна цікава деталь

Також журналісти дізналися, що під час перебування Мілічевича на посаді мера, виборчий штаб його партії HDZ у Жупані для всіх виборів – місцевих, парламентських та президентських – перебував саме в приміщенні цієї м'ясної крамниці.