В Италии рейс задержали на два дня из-за проделок кота: что он вытворял

В итальянском аэропорту в Риме кот вызвал серьезный сбой в работе одного из рейсов. Известно, что самолет Ryanair был вынужден отложить рейс на 2 дня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на медиа GBnews.

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Что известно о выходках кота

Инцидент произошел еще 9 февраля, когда члены экипажа услышали мяуканье во время предполетной проверки. Члены экипажа сразу же начали поиски и нашли четвероногого в переднем отсеке электрооборудования самолета Boeing 737.

Однако попытки поймать кота, ничего не дали. И напуганный кот убежал в дальние отсеки самолета. Инженеры пытались добраться до него, сняв передние панели грузового отсека, но и эти усилия оказались тщетными.



Самолет стоял на земле 2 дня / Фото Unsplash

Чем все закончилось

Животное удалось найти, когда двери самолета оставили открытыми – он просто спустился по лестнице. После инцидента самолет Boeing 737 оставался на земле два дня.

Справка. Если животные попадают во внутренние части самолета, это может создать серьезные угрозы безопасности. Мелкие грызуны, птицы или насекомые могут перегрызать или замыкать электропроводку, что повлечет сбои в работе навигационных систем, связи или даже управления самолетом.



А большие животные могут застревать в гидравлических или вентиляционных системах, что влияет на охлаждение, подачу кислорода или управление самолетом.



Как мы видим, даже маленькое животное может привести к серьезной авиакатастрофе. Поэтому авиакомпании активно используют меры безопасности.