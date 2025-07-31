В Камбодже заметили "покемона": ящерица с "огненным" хвостом взбудоражила сеть
- В Камбодже сняли вирусное видео ящерицы с "огненным" хвостом, которое вызвало ажиотаж в сети, собрав более 16 миллионов просмотров.
- Комментаторы предполагают, что это может быть оптическая иллюзия, вызванная отражением солнечных лучей.
В Камбодже сняли загадочную ящерицу, хвост которой, кажется, вспыхивает огнем. Забавное видео собрало уже более 16 миллионов просмотров в инстаграме и вызвало волну восторга и шуток в сети.
Интересное видео появилось в аккаунте scaryencounter, передает 24 Канал.
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На записи видно, как ящерица ползет по стене, а ее хвост внезапно засвечивается ярким светом – именно это напомнило зрителям Чармандера – популярного персонажа из сериала "Покемоны", у которого постоянно горит хвост.
По словам автора сообщения, мужчина вышел в задний двор и наткнулся на геккона. Присмотревшись, он заметил, что с кончика хвоста ящерицы вырывается небольшое пламя. Хвост "загорался" каждые несколько секунд, что выглядело удивительно – и стало причиной вирусного успеха видео.
Хотя точное время и место съемки пока неизвестны, видео стало настоящим хитом в сети за считанные дни.
"Покемон" в Камбодже: смотрите видео
Что это за ящерица?
Комментаторы выдвинули несколько версий:
- Это могла быть Riama cashcaensis, известная как ящерица-лампочка, хвост которой светится при отражении солнечного света.
- Другой чрезвычайно редкий вид ящериц, хвост которых действительно может производить искры из-за трения микроволокон. Некоторые утверждают, что именно этот вид стал прототипом Чармандера.
Покемон Чармандер / Фото PiBig
Также люди считают, что это – оптическая иллюзия: хвост просто отражает солнечные лучи.
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