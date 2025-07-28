Неизвестно, кто выпустил животное на волю или откуда оно сбежало. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общину Гайсинского района в Facebook.

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Что известно о побеге страуса в Винницкой области?

В городе Бершадь, что в Винницкой области, по улицам бегал страус. Неизвестно, откуда взялся плах – кто-то его выпустил или он убежал.

Утро в городе началось с неожиданности - по улицам шагал настоящий страус,

– говорится в заметке.

В сети появилось видео этого необычного эпизода.

По городу Бершадь бегает страус: смотрите видео

Напомним, птенцы звездных аистов Грицика и Одарки покинули родительское гнездо. Молодые аисты с Полтавщины оставили гнездо и скоро улетят в Африку. Работники национального природного парка наблюдают за гнездом, где жили аисты Грицько и Одарка, через онлайн-трансляцию.