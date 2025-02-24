В кафе в Оттаве название "американо" сменили на "канадиано"

В столице Канады городе Оттава одно из заведений, где подают кофе, прибегло к курьезным изменениям в меню. Там решили заменить название популярного напитка американо.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CTV news.

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Кофейня Morning Owl изменила название популярного напитка "американо" на "канадиано" в своем меню в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа аннексией Канады. Владелец кафе Тод Симпсон отметил, что это небольшое изменение имеет целью "осветить серьезную ситуацию".

Сейчас нам не нужны американские продукты. Кажется, это очень хороший способ сказать, что мы канадцы,

– сказал он.

Как появилась такая идея

Смит говорит, что получил идею от друга, который видел, как другие рестораны и розничные торговцы вносили подобные изменения. И теперь на доске с меню в кафе указано Canadiano вместе с красно-белым флагом из кленовых листьев рядом. Напиток считается стандартным в кофейнях, просто готовится из эспрессо и горячей воды.



В кафе в Оттаве название "американо" изменили на "канадиано" / Фото Unsplash

Пользователи соцсетей сразу же отреагировали на переименование название напитка. Вот, что они написали:

"Canadiano звучит так, будто это был бы просто кофе с кленовым сиропом в качестве подсластителя".

"Они могли бы просто назвать это "Америко, нет!".

"Вы имеете в виду, что не подслащиваете его кленовым сиропом?! Профессиональный совет: если вы используете вспениватель молока, смешайте кленовый сироп с молоком перед вспениванием, чтобы получить вкусную кленовую пену".

Правда ли, что американо – канадский напиток

Нет, ведь кофе "американо" появился во время Второй мировой войны в Италии. По легенде, американские солдаты, которые находились в Европе, не привыкли к крепкому эспрессо, которое было популярным среди итальянцев. Чтобы сделать его более похожим на американский фильтр-кофе, они начали разбавлять эспрессо горячей водой.

Со временем такой способ приготовления получил название "Caffè Americano" – то есть "американский кофе". Оттуда напиток распространился по всему миру. Поэтому американо имеет итальянское происхождение, а не канадское.

Что этому предшествовало

Однако такие изменения в названии традиционного напитка произошли именно на фоне скандальных заявления Дональда Трампа: