Найди своего хвостика: в Киеве пройдет фестиваль адопции кошек

Уже в эту субботу, 13 апреля с 13:00 до 19:00, в Киеве состоится особый праздник для всех, кто мечтает о настоящем пушистом друге. В ТРЦ River Mall возле Планеты Кино пройдет фестиваль AdoptMe Days | Only Cats, посвященный адопции котов.

Больше о событии, которое может подарить котикам новую жизнь в любящей семье, читайте в материале 24 Канала.

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Гостей будут ждать десятки котиков из приютов – большие и маленькие, игривые и спокойные, но все без исключения – с открытым сердцем и желанием найти свою семью.

Все животные вакцинированы, чипированы и обработаны – и готовы переехать в новый дом,

– отмечают организаторы.

Вход на событие - свободный, а для зарегистрированных гостей организаторы подготовили розыгрыш подарочного петбокса с игрушками и сладостями.

Новые владельцы получат:

советы от ветеринаров;

рекомендации по адаптации любимца;

подарочные наборы с кормом, лежаками и игрушками.

Событие организовано по инициативе Gostomel Shelter и Pethouse – двух команд, которые ежедневно работают над тем, чтобы у каждого бездомного котика появился шанс на счастливую жизнь.



В Киеве пройдет фестиваль адопции кошек / Фото Gostomel Shelter

Как еще помочь котикам

Даже если вы еще не готовы взять кота домой, можно поддержать приюты информационно, донатом или стать волонтером. Или просто прийти, обнять нескольких пушистиков и подарить им немного внимания и тепла.

За полтора года существования фестиваля более 1 400 животных уже нашли свои семьи. Этой весной история счастливого знакомства может произойти и с вами.

Когда: 13 апреля, с 13:00 до 19:00

Где: ТРЦ River Mall в "Ривер Центре" возле "Планеты Кино", Днепровская набережная 12.



Фестиваль адопции котов / Фото Gostomel Shelte

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