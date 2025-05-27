"Украинки могут все": в Киеве женщина на каблуках ремонтировала троллейбус
- В Киеве женщина в белом платье и на каблуках ремонтировала токоприемники троллейбуса, что стало вирусным в сети.
- Видео вызвало смешанные реакции пользователей сети.
В День Киева на улицах столицы увидели настоящую "супервумен". Хрупкая женщина в белом платье и на каблуках чинила токоприемники троллейбуса.
Это видео быстро стало вирусным в сети, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу insiderkyiv.
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В соцсетях предполагают, что, очевидно, водительница в праздничный день вышла на работу в соответствующей одежде. Но транспорт внезапно сломался и она была вынуждена исправить недостатки, даже несмотря на свой праздничный наряд. В этот момент женщину сняли на видео.
В Киеве женщина ремонтировала токоприемники троллейбуса: смотрите видео
Реакция сети
Украинцы были поражены женщиной и выразили свое искреннее восхищение. Правда, не обошлось и без хейтеров. Вот, какие комментарии оставляли люди:
- "Просто женщина на каблуках ремонтирует троллейбус в Киеве. Украинская женщина может все".
- "Почему радуемся? Мы возвращаемся в советские времена, когда на тяжелых работах работали женщины из-за недостатка мужчин!".
- "Я уважаю женщин которая может сделать все сама, но и еще выглядит очень очаровательно, ️респект этой женщине".
- "Ее никто не заставляет ходить на такую работу на каблуках".
Добавим, что в Украине действительно существует разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, который превышает 18%. Это подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко. Свириденко заявила, что разницу в зарплате можно увидеть, если посмотреть на современный рынок труда в Украине. Она отметила, что эта цифра ее до сих пор поражает.