В Китае начали продавать кофе с кишками: такой реакции посетителей не ожидал никто

Необычный кофейный напиток с добавлением свиных кишок стал сенсацией в Китае. Его придумали в небольшом городе Цзяньюй, провинции Сычуань, где местная кофейня соединила латте с настоящим мясным деликатесом.

Стоимость чашки такого напитка – 32 юаня (около 4 долларов). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SCMP.

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Что известно о необычном напитке

Новинка быстро стала вирусной благодаря соцсетям и огласке в медиа. В кафе объяснили, что идея возникла из желания совместить местную кулинарную традицию с современной кофейной культурой.

Интересно! В Сычуани особенно популярно блюдо – тушеные свиные кишки в красном соусе, и владелец заведения Чжан Ючи решил адаптировать его к меню кофейни.

Как готовят кофе

Для приготовления необычного кофе используют отвар, в котором готовили кишки, а также небольшие кусочки вареных потрохов. На одну порцию добавляют 6 граммов мясного бульона. Напиток имеет 3 уровня интенсивности вкуса: чем выше уровень, тем сильнее ощущается мясной оттенок.



В Китае начали продавать кофе с кишками / Фото Baidu

Какой напиток на вкус

По словам владельца, латте со свиными кишками имеет солоновато-сладкий привкус, похожий на "соленый сыр". Несмотря на экзотическое сочетание, клиенты заинтересовались новинкой – продажи выросли вчетверо, а 80% покупателей выбирают именно этот напиток.

В соцсетях мнения разделились: одни с энтузиазмом обсуждают, как попробовать этот напиток, другие – не скрывают скепсиса.

Ранее мы писали о том, что ученые провели исследование, которое показало, что кофе без кофеина может иметь похожий эффект на организм, как и обычный кофе с кофеином.