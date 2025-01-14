Китаянки хотели провести восемь королевских питонов в бюстгалтере: чем все закончилось

В Китае работники таможни в порту Футянь обнаружили четырех женщин, которые в бюстгальтерах пытались перевезти питонов. Инцидент произошел 11 января.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Guangming Daily.

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Интересную находку обнаружили во время проверки пассажиров. Таможни заметили, что одна из них выглядела испуганной, нервничала и спешила, чтобы как можно быстрее пройти осмотр. Тогда ее попросили пройти в комнату для дополнительной проверки.

Во время осмотра выяснилось, что в топе были два питона, завернутые в хлопчатобумажные носки. Еще 6 особей нашли у трех других женщин. Их задержали.



Королевский питон / Фото Guangming Daily

На допросе китаянки рассказали, что кто-то им поручил ввезти змей в страну, за что им должны были заплатить. Назвать заказчика задержанные отказались.

Справка. Женщины перевозили королевских питонов. Их вид находится под угрозой исчезновения и занесен в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.