Из ресторана в Лондоне похитили 477 фигурок котов: сумма ущерба впечатляет

В известном ресторане шеф-повара Гордона Рамзи, который называется Lucky Cat by Gordon Ramsay, исчезло почти 500 фигурок котов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что известно об инциденте

Информацию о краже подтвердил сам шеф-повар. Гордон Рамзи рассказал, что за неделю из его нового ресторана похитили 477 фигурок котов на общую сумму в 2146,50 фунтов стерлингов.

Справка. Говорится о ресторане Lucky Cat by Gordon Ramsay, который недавно открыли в центре Лондона. Для отделки интерьера был использован ряд японских фигурок котов, известных как манеки-неко.

Кошек воруют. На прошлой неделе было похищено 477 кошек. Каждая обошлась в 4,50 фунтов стерлингов,

– рассказал Рамзи.



Из ресторана в Лондоне похитили 477 фигурок кошек / Фото Unsplash

Что известно о фигурках котов