В Вероне посетители случайно разбили "кресло Ван Гога": курьезное фото

В итальянском музее Палаццо Маффеи, что в Вероне, посетители случайно сломали работу итальянского художника Николы Болло. Речь идет о кресле, которое получило название в честь Ван Гога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Известно, что инцидент произошел еще в апреле, но работники музея опубликовали видео только в июне. На обнародованных кадрах видно, как мужчина и женщина, посещая музей, фотографируются, делают вид, что садятся на стул. В какой-то момент, мужчина, кажется, поскользнулся, и упал на стул, разбив его.

Тогда пара сразу же покинула музей. Это произошло прежде чем сотрудники музея заметили повреждения. Его работники написали заявление в полицию.

Иногда мы теряем разум, чтобы сделать фотографию, и не думаем о последствиях. Конечно, это был несчастный случай, но эти два человека ушли, не поговорив с нами – это не несчастный случай. Это кошмар для любого музея,

– отметила директор музея Ванесса Карлон.



В Вероне посетители, фотографируясь, разбили "кресло Ван Гога" / Фото ВВС

Что известно об экспонате Стул создал итальянский художник Никола Болло. Он вдохновлен картиной Винсента Ван Гога, на котором он изобразил стул, и соответственно, назван в честь голландского художника. Экспонат украшен кристаллами Swarovski.

Как известно, посетители сломали две ножки и сиденье. Несмотря на то, что стул выглядит крепким, его каркас в основном полый и скреплен фольгой. К счастью, реставраторы уже восстановили экспонат и он вернулся на свое место.

Ранее в США на гаражной распродаже нашли картину,, которая может быть работой Ван Гога, с рыбаком на полотне. Эксперты считают, что Ван Гог создал эту картину во время пребывания в психиатрической больнице во Франции 1889 года.