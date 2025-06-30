Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Відомо, що інцидент стався ще у квітні, але працівники музею опублікували відео лише у червні. На оприлюднених кадрах видно, як чоловік і жінка, відвідуючи музей, фотографуються, вдають, що сідають на стілець. В якийсь момент, чоловік, здається, послизнувся, і впав на стілець, розтрощивши його.

Тоді пара одразу ж покинула музей. Це сталося перш ніж співробітники музею помітили пошкодження. Його працівники написали заяву до поліції.

Іноді ми втрачаємо розум, щоб зробити фотографію, і не думаємо про наслідки. Звичайно, це був нещасний випадок, але ці двоє людей пішли, не поговоривши з нами – це не нещасний випадок. Це кошмар для будь-якого музею,

– зазначила директорка музею Ванесса Карлон.



У Вероні відвідувачі, фотографуючись, розтрощили "крісло Ван Гога" / Фото ВВС

Що відомо про експонат Стілець створив італійський художник Нікола Болло. Він натхненний картиною Вінсента Ван Гога, на якому він зобразив стілець, і відповідно, названий на честь голандського художника. Експонат прикрашений кристалами Swarovski.

Як відомо, відвідувачі зламали дві ніжки та сидіння. Попри те, що стілець виглядає міцним, його каркас здебільшого порожнистий і скріплений фольгою. На щастя, реставратори вже відновили експонат і він повернувся на своє місце.

Раніше у США на гаражному розпродажі знайшли картину, що може бути роботою Ван Гога, з рибалкою на полотні. Експерти вважають, що Ван Гог створив цю картину під час перебування в психіатричній лікарні у Франції 1889 року.