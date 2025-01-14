Едва не попал ко львам: парашютист случайно приземлился к вольеру с животными

В городе Ренен, что в Нидерландах, мужчина на парашюте случайно приземлился в вольере с приматами. Он был лишь в шаге от того, чтобы попасть ко львам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Nederlandse Omroep Stichting.

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Известно, что инцидент произошел в зоопарке Ouwehands Dierenpark. Парашютист должен был приземлиться на центральной площадке соседнего футбольного клуба, но что-то пошло не так, и мужчина вместо этого оказался в вольере с шимпанзе бонобо.



Шимпанзе бонобо / Фото Unsplash

Как это прокомментировали в зоопарке

Директор зверинца Робин де Ланге убежден, что парашютисту очень повезло.

Это был настоящий шок. Еще 100 метров – и он бы приземлился в вольере со слонами или львами,

– сказал Ланге.

Теперь зоопарк сотрудничает с футбольным клубом по соседству, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.