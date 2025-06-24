"Это не глюк": 15 пар близнецов одновременно окончили школу в Нью-Йорке

Необычный выпускной произошел в одной из школ пригорода Нью-Йорка –в средней школе Plainview-Old Bethpage на Лонг-Айленде дипломы получили сразу 15 пар близнецов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Известно, что многие из особых выпускников знакомы между собой еще с детсада или встретились через клуб родителей близнецов, действующий в общине. Семьи таких учеников даже ездят вместе на отдых.

Когда все мы в одном зале – начинает двоиться в глазах,

– пошутила выпускница Сидни Монка.



Близнецы готовятся к собственному выпускному / Фото AP News

Интересно! Школа Plainview-Old Bethpage имеет историю подобных выпусков: в 2014 и 2015 годах здесь выпускались по 10 пар близнецов. А в следующем году уже зарегистрировано 9 новых таких пар среди первокурсников.

Другие американские школы тоже фиксируют подобные волны:

в Clovis North (Калифорния) в этом году выпустилось 14 пар близнецов,

в Eleanor Roosevelt (Мэриленд) – 10.

Абсолютный рекорд принадлежит New Trier High School в Иллинойсе, где в 2017 году закончили школу 44 пары близнецов и одна тройня – это попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Причины такой "близнецовой волны" называют разные – от простого совпадения до влияния вспомогательных репродуктивных технологий, например ЭКО. Выпускница Арианна Камарери прямо говорит: ее родители прибегли к ЭКО после долгих попыток иметь детей – и получили близнецов.