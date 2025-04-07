Будто перед тем выпили бутылку: в США коммунальщики сделали странную разметку на дороге

В американском штате Пенсильвания коммунальщики сделали необычную дорожную разметку. Они сделали необычные зигзагообразные линии вместо традиционной разметки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Какую разметку сделали коммунальщики

В американском городке Монтгомери местные коммунальщики сделали разметку, которая должна уменьшить количество ДТП из-за пьяных мотоциклистов. Теперь дорога выглядит странно: она имеет зигзагообразные линии, которые наводят на мысль, что ее сделали люди в нетрезвом состоянии.

Наши офицеры по безопасности на дороге и инженеры дорожного движения определили, что это лучший способ действий для обеспечения безопасности местных жителей,

– сообщила полиция Монтгомери.

Журналисты пишут, что местная полиция и власти постоянно получали сообщения от местных из-за шума транспорта на улице Грин-лейн. Именно там чаще всего неизвестные водители нарушали скоростной режим на своих авто и мотоциклах.



Какую разметку сделали коммунальщики / Фото Oddity Central

Реакция местных

Местные удивлены такому решению коммунальщиков. Сначала они подумали, что это чья-то очень неудачная шутка, однако впоследствии местные власти и полиция объяснили, почему они пошли на такой шаг.

Зато представители местной власти отметили, что необычные зигзагообразные линии дорожной разметки считались лучшим решением для предотвращения превышения скорости на некоторых улицах муниципалитета. Также власти рассматривали такие варианты:

положить "лежачих полицейских", однако из-за крутого склона от этой идеи отказались;

устроить постоянный наблюдательный пункт, однако количество имеющихся ресурсов не позволяло копам это сделать.

Именно поэтому "волнистая" разметка стала лучшим решением. Заметим, что в Украине могут ввести платные дороги. Это будет стоить около 7 миллиардов гривен и обсуждается более 20 лет.