Пара случайно нашла древний кинжал, которому 2500 лет: как он выглядит

В Польше пара гуляла по побережью Балтийского моря и случайно нашла редкий кинжал с гравировками. Его связывают с "солнечным культом".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star. Артефакт, которому может быть 2500 лет, нашли в глиняном кургане.

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Об этом заявили Яцек Уковски и Катажина Хердзик. Уникальное оружие они нашли в глиняном кургане, который, как предполагают, обрушился со скалы после недавних штормов.

Интересно! Специалисты предполагают, что кинжал принадлежит к гальштатскому периоду (1200-450 гг. до н. э.) - времени раннего железного века в Европе. Артефакт украшен полумесяцами, крестами и сложными геометрическими орнаментами, которые, предположительно, символизируют звездные созвездия. По их мнению, это может указывать на связь с "солнечным культом" и ритуальным назначением предмета.



Пара случайно нашла древний кинжал / Фото Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Сотрудники Каменецкого краеведческого музея предположили, что эта находка является одной из самых ценных находок такого типа в Польше.

Он, возможно, был отлит в мастерской на юге Европы и затем попал на территорию современной Польши в результате торговых или военных контактов,

– отметили в музее.

Катажина Гердзик сразу поняла, что перед ней необычный предмет.

"Я не ожидала, что сделаю такое открытие, но как только увидела его, почувствовала, что это может быть что-то важное", – сказала она.

Сейчас над находкой работают эксперты. Исследователи планируют установить точную дату изготовления и происхождение артефакта. Ранее мы писали об американке Энн Трапани, которая нашла на свалке в Нью-Йорке старую запечатанную коробку со свадебным платьем 1987 года.