"Крутая г*вновозка": по улицам Полтавы ездит авто для выкачивания отходов с изображением Путина

В Полтаве заметили ассенизатор с изображением российского диктатора Володмира Путина. В сети уже оценили креативность местных и предлагают другим брать пример.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Татьяны Сирульник. Это блогер, которая рассказывает о жизни в Полтаве и путешествия по Украине с более 13,5 тысячами подписчиков.

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Чем особенный ассенизатор в Полтаве?

Сирульник показала кадры с ассенизаторской машиной, на которой виднеется лицо Путина. "Полтава это не только галушки! Наконец я поймала эту крутую г*вновозку! Шедевр", – написала она.

Изображение лица Путина размещено так, что к нему "подключена" труба для нечистот – поэтому выглядит, будто он сам их поглощает. На опубликованном видео блогер эмоционально высказывалась об увиденном и не могла сдержать своего восторга. Особое внимание женщина обращает на то, как "прыгает" уровень отходов.

В Полтаве заметили ассенизаторскую машину с изображением Путина: смотрите видео

Как отреагировали в сети?

Украинцы отметили, что так разрисовать ассенизатор – это "актуально, правдиво и креативно". Некоторые пользователи предлагают подарить машину Путину, чтобы было на чем на работу добираться.

Другие призывают "показывать этот шедевр туристам на Красной площади" или "внедрять такое в городах Европы". "Моя мечта – чтобы все говновозки мира имели такой вид, дайте дорогу художникам" – написала пользовательница Оксана Забудская.

Ранее мы рассказывали, что провокационный памятник Трампу в самом центре Нью-Йорка. Скульптура показывает Трампа по пояс, который будто вылезает из канализации.