Больше всего в мире: в Португалии установили рекорд, сложив город из конструктора Lego

В Португалии любители конструктора Lego установили мировой рекорд. Они создали гигантский городок из крошечных деталей популярного конструктора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса.

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Что известно о чудо-городе

Гигантский городок построили в Парке динозавров Луринья, что в Португалии. Для того, чтобы его составить, использовали 230 000 деталек конструктора Lego. В целом город имеет площадь более 70 квадратных метров. Оно включает:

небольшие жилые кварталы,

дороги с различными транспортными средствами,

пляж,

аэропорт,

краны на строительной площадке,

засаженная деревьями сельская местность и парк динозавров.

Как мы видим, создатели продумали город до деталей. Они установили маяк на берегу моря и оснастили аэропорт трейлерами, которые доставляют ваш багаж к самолету. А на ярмарке развлечений есть колесо обозрения и карусель.

Как выглядит городок из Lego / Фото Книги рекордов Гиннеса

Известно, что миниатюрный мир создала команда компании BRICKOPOLIS. Из 239 444 кирпичей создали:

366 автомобилей,

176 деревьев,

2 328 цветов и многое другое.

Интересно! Lego – это модульный конструктор из пластиковых кирпичиков, которые соединяются между собой. Из них можно создавать самые разнообразные модели: здания, машины, роботы, фигуры, сцены из фильмов и даже механизмы. Lego стало не просто игрушкой, а культурным явлением.

Ранее художник миниатюр из Британии Дэвид Линдон установил мировой рекорд, создав микроскопический кубик Lego размером 0,02517 миллиметра.