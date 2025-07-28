В России предлагают наказывать мужчин без пары и детей отправлением на войну

Российские власти рассматривают новые радикальные методы борьбы с демографическим кризисом. В частности, в Госдуме предложили штрафовать или принудительно мобилизовать мужчин, которые не имеют отношений и не стремятся создать семью.

Об этом 24 июля сообщила Служба внешней разведки Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Стреляют боевыми пулями: Япония отзывает тысячи игрушечных пистолетов, завезенных из Китая

По данным разведки, инициатива принадлежит так называемым "активистам", а депутаты Госдумы уже обсуждают ее на уровне законодательных предложений. Речь идет о создании "черного списка МВД", в который будут вносить неженатых мужчин, не имеющих свиданий в течение в течение трех месяцев. Им будут грозить исправительные работы или отправка на фронт.

Демографический кризис в России не является новостью. Он бьет по экономике и заставляет власть искать абсурдные и антигуманные способы его решения,

– отмечают в СВРУ.

Как отмечают украинские специалисты, миграционная политика России остается провальной. Москва и дальше полагается на трудовых мигрантов из Центральной Азии, однако не занимается их интеграцией, а вместо этого пытается втягивать их в войну против Украины. Рост ксенофобии и дискриминации только обостряет внутренний кризис.



В России предлагают наказывать мужчин без пары отправлением на войну / Фото Укринформ

Что еще интересного происходит в России?

Еще одним тревожным фактом СВРУ называет привлечение детей к труду в военно-промышленном комплексе РФ. В частности, российские школьники участвуют в изготовлении БПЛА, которые используют для войны в Украине.

На фоне войны, санкций и экономического упадка такие действия Кремля лишь подчеркивают масштаб внутренней деградации и отчаяние режима, считают аналитики.

Ранее мы писали, что Россия сталкивается с экономическими проблемами, приводящими к дефициту товаров, в частности из-за плохого урожая и сокращения сельскохозяйственных животных. Поэтому власти рассматривают введение фиксированных цен, что может ухудшить ситуацию, а магазины уменьшают количество стоек с полками.