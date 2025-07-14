"Олимпиада по-русски": в России состоялся "чемпионат" по метанию коровьих кизяков
- В Пермском крае России прошел фестиваль "Веселый коровяк", где участники соревновались в метании высушенного коровьего навоза.
- Событие состоялось уже пятнадцатый год подряд, собрав более 200 участников и заинтересовав 2000 зрителей.
В Пермском крае России состоялся очередной "фестиваль" с символическим названием "Веселый коровяк", на котором участники соревновались в метании высушенного коровьего навоза.
Событие активно освещали российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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Как прошел необычный российский "фестиваль"?
Это уже пятнадцатый год, когда в регионе проводят подобное действо. В этом году в "соревнованиях" приняли участие более 200 человек. Правила просты: надо как можно дальше бросить высушенную коровью "лепешку", которую заранее специально заготавливают организаторы.
В этом году "соревнования" заинтересовало аж 2000 человек. В мужском зачете победил участник, что метнул экскременты на 45 метров, среди женщин – лучший результат составил 29 метров. В то же время рекорд фестиваля, установленный в прошлые годы (64 метра), так и остался непобитым.
В России состоялся "чемпионат" по метанию коровьих кизяков / Фото РосСМИ
Что известно о "фестивале"?
Первый "турнир" состоялся в 2008 году. С тех пор мероприятие проводится регулярно и считается в регионе "традицией". Подобные фестивали вызывают оживленные обсуждения в соцсетях – от иронии до саркастических сравнений с реалиями российской жизни.
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