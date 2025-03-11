Сеть очаровал игольчатый лед: что это такое и почему он возникает

Пока на большинстве территории Украины украинцы радуются солнышку и теплу, в сети набирает популярность видео с игольчатым льдом. Этот необычный феномен вызывает немало вопросов.

Что известно о игольчатом льде и почему он возникает – рассказывает 24 Канал.

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Игольчатый лед – что это такое

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют в Украине аномально теплую погоду, пользователям соцсетей не дает покоя интересное явление, известное как игольчатый лед.

Справка. Игольчатый лед – это вид кристаллического льда, который вырастает в виде тонких, острых "игл". Он может выглядеть очень эффектно: вместо привычных гладких ледяных покровов мы видим длинные, будто крошечные шпильки или иглы, выступающие из поверхности воды.

Как выглядит игольчатый лед: смотрите видео

Почему возникает это явление

Для образования игольчатого льда нужны специальные погодные условия при которых температура воздуха опускается ниже нуля. Основные этапы этого процесса следующие:

Суперохлаждение: Вода на поверхности озер, рек или прудов может охлаждаться до температур ниже точки замерзания, не переходя сразу в ледяное состояние.

Вода на поверхности озер, рек или прудов может охлаждаться до температур ниже точки замерзания, не переходя сразу в ледяное состояние. Быстрое замерзание: При воздействии холода кристаллы льда быстро растут в виде тонких, острых стебельков, которые со временем образуют характерную структуру игольчатого льда.

Этот природный феномен не только интересен с научной точки зрения, но и чрезвычайно красивым. Видео и фото игольчатого льда быстро распространяются в социальных сетях, ведь каждый видит в этом произведение искусства, созданное природой.