В Луцке мужчина на подъемнике хотел сделать сюрприз девушке: она ответила жестом 18+

В Луцке произошел курьезный случай. Мужчина пытался сделать романтический сюрприз девушке, но ее ответ был решительным и простым – она показала ему неприличный жест.

Говорится о видео, которое появилось в тиктоке @volynblog, передает 24 Канал.

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На обнародованных в сети кадрах видно, как мужчина, решив удивить свою любимую, поднялся на строительном подъемнике к окну ее квартиры. В руках он держал букет цветов, а в сердце – надежду на романтический ответ.

Однако реакция девушки оказалась не совсем ожидаемой. Увидев кавалера за окном, она ответила жестом 18+ и резко закрыла окно.

В Луцке мужчина на подъемнике хотел сделать сюрприз девушке: смотрите видео (Осторожно, в видео пристуний неприличный жест, 18+)

Реакция сети

Пользователи соцсетей были шокированы реакцией девушки. Однако немало комментаторов стали на ее сторону. Они писали:

"Девушка молодец. Наглядно показала, что никакие цветы не спасут от поступков, которые причинили боль и отвернули".

"Это же сколько х**ни перед этим нужно натворить".

"Скиньте её номер, пожалуйста, надо спросить, что произошло, потому что уже на 2 тысячи долларов поспорили".

Что не так с видео

Однако на самом деле то, что вы видите на видео – это лишь реклама цветочного магазина. Вся сцена была придумана и сыграна актерами. Более того, в тиктоке уже опубликовали видео, которое показывает совершенно противоположное развитие событий.

Реклама цветочного в Луцке: смотрите видео

Ранее мы писали, что украинские военные создали ролик, основываясь на старой рекламе ВСУ с начала 2000-х годов, с призывом присоединиться к службе по контракту. Они нашли того же самого актера из оригинального ролика.