"Делают из детей из животных": в сети сходят с ума от нового тренда с ИИ с милыми фото

В соцсетях стремительно набирает популярность новый тренд, который точно заставит вас улыбнуться. Пользователи массово публикуют забавные изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых их любимцы показаны в образе людей.

Своими результатами люди начали делиться в соцсети Х, передает 24 Канал.

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В чем заключается новый тренд

В рамках этого тренда люди создают реалистичные изображения, на которых их котики и собачки предстают в образах людей. Это очень мило, ведь для многих домашние любимцы – это настоящие члены семьи.

Так, люди просят ИИ создать образ своего пушистика в виде человека. В результате сеть заполонили серии портретов "собачек в школьной форме" и "кошечек в винтажных платьях".

Интересно, что это работает и в обратную сторону. К примеру, люди пытаются представить, как они выглядели бы, если бы были животными.



В сети появился новый тренд / Фото предоставлено 24 Каналу



Как выглядели люди, если бы были животными / Фото предоставлено 24 Каналу

Как повторить этот эффект

Выбери фото своего любимца. Найди четкое, желательно фронтальное фото животного. Важно, чтобы хорошо было видно его мордочку, глаза, общее настроение. Примени ИИ-инструмент для генерации изображения. Самые популярные сервисы:

Midjourney (работает через Discord)

DALL-E 3 (можно прямо здесь, в чате или в ChatGPT Pro)

Artbreeder, Fotor AI, Dream by WOMBO – тоже хорошие варианты.

Придумай правильный промт (запрос). Здесь главное – описать, как выглядел бы твой пес или кот, если бы был человеком. Например: "Преврати золотистого ретривера в мальчика 10 лет в стильном свитере, с добрыми глазами и светлыми волосами."

Ранее благодаря ИИ мы увидели, как выглядели бы Анджелина Джоли и Брэд Питт в традиционных украинских нарядах, если бы жили в Украине.