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Развлечения Вирусные тренды "Когда заказал новую сестру на Temu": в сети завирусился новый тренд
4 февраля, 20:45
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"Когда заказал новую сестру на Temu": в сети завирусился новый тренд

Алена Захарова

В социальных сетях набирает популярность новый тренд под вирусную мелодию. В рамках тренда пользователи создают курьезные видео с подписью "Когда заказал новую сестру на Temu".

Что известно о новом тренде – читайте в материале 24 Канала.

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В чем заключается новый тренд

Все началось с видео с участием персонажа мультсериала Барта Симпсона, который удивляется, что только не делают китайцы. Этот звук подхватили пользователи тиктока, которые теперь создают забавные видео, в которых демонстрируют неожиданные "заказы" с онлайн-платформы Temu.

Так, в одном из таких видео, опубликованном пользовательницей @nkvrch, она утверждает, что получила новую сестру, заказанную на Temu. Это видео быстро стало вирусным, собрав тысячи просмотров и лайков.

В сети завирусился новый тренд: смотрите видео

Украинцы поддерживают тренд: смотрите видео

@pastoor.ds

Інст: pastoor.ds

♬ оригінальний звук - СІМПСОНИ | МЕМИ

Существуют и другие адаптации тренда: смотрите видео

@nkvrch

♬ оригінальний звук - СІМПСОНИ | МЕМИ

Жизненная ситуация: смотрите видео

@ohh_mammy1 Коли не зайду завжди щось потрібно #переписка #тіктокукраїна #рек #рекомендації #тему ♬ оригінальний звук - СІМПСОНИ | МЕМИ

Вероятно, тренд начался именно с этого фрагмента мультфильма "Симпсоны".

С чего начался вирусный тренд: смотрите видео

@netflix_and_english Гріх не замовити купу непотрібного барахла #сімпсониукраїнською #simpsons #сімпсони #сімпсонимеми #мем #меми #китай #temu ♬ оригінальний звук - СІМПСОНИ | МЕМИ