"Когда заказал новую сестру на Temu": в сети завирусился новый тренд
В социальных сетях набирает популярность новый тренд под вирусную мелодию. В рамках тренда пользователи создают курьезные видео с подписью "Когда заказал новую сестру на Temu".
Что известно о новом тренде – читайте в материале 24 Канала.
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В чем заключается новый тренд
Все началось с видео с участием персонажа мультсериала Барта Симпсона, который удивляется, что только не делают китайцы. Этот звук подхватили пользователи тиктока, которые теперь создают забавные видео, в которых демонстрируют неожиданные "заказы" с онлайн-платформы Temu.
Так, в одном из таких видео, опубликованном пользовательницей @nkvrch, она утверждает, что получила новую сестру, заказанную на Temu. Это видео быстро стало вирусным, собрав тысячи просмотров и лайков.
В сети завирусился новый тренд: смотрите видео
Украинцы поддерживают тренд: смотрите видео
Существуют и другие адаптации тренда: смотрите видео
Жизненная ситуация: смотрите видео
Вероятно, тренд начался именно с этого фрагмента мультфильма "Симпсоны".
С чего начался вирусный тренд: смотрите видео