Молодожены отпраздновали свадьбу во время торнадо: шокирующие кадры

Свадьба – событие, которое молодожены ждут не один месяц. И когда это наконец происходит, то ничто не может помешать созданию новой семьи. Даже торнадо!

Именно так сделала пара из американского штата Теннесси, когда отпраздновала свадьбу на улице, несмотря на непогоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм фотографа с ником paigehigginsphotography.

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Что известно о свадьбе во время торнадо

Инцидент произошел в Шарлотте, штат Теннесси. Молодожены Эбигейл и Тимоти Эрлз решили не отменять свадьбу, а провести церемонию, как и было запланировано. Их не остановило даже предупреждение о торнадо.

Их свадебный фотограф Пейдж Хиггинс-Миллер рассказала, что все началось с ветра, но как только невеста вышла к алтарю, начался настоящий шторм. Когда ветер поднял вуаль невесты, а гром заглушил голос священника, пара решила переместиться внутрь.

Молодожены отпраздновали свадьбу во время торнадо: смотрите видео

Гиггинс-Миллер, не растерявшись, продолжила снимать, зафиксировав редкие кадры: темное небо, дождь, гостей, бегущих под зонтиками, и счастливую пару. Несмотря на непогоду, фотографии получились крайне атмосферными.

По словам Тимоти Эрлза, все произошло "в идеальный момент". Эбигейл успела дойти до алтаря, а после первых капель дождя молодожены с улыбкой бросились в укрытие. Молодожены остались довольны и отметили, что не променяли бы свою свадьбу ни на одну другую.

Реакция сети

Люди в соцсетях также были поражены атмосферными кадрами. Они оставляли многочисленные восторженные комментарии под заметкой фотографа:

"Это одни из самых красивых свадебных фото, которые я видел",

"Снимки просто бесподобны".

Ранее мы писали о свадебных нарядах, в которых женились наши предки. Они предусматривали не только вышиванки, но и другие символические элементы.