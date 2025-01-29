Рыбак поймал самую большую щуку на планете: как она выглядит

В США профессиональный рыбак Арт Вестон поймал огромную щуку подвида мускус. Этот экземпляр оказался абсолютным рекордсменом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Что известно о рекордном улове

Мужчина поймал рекордно большую рыбу еще в октябре 2024 года. Известно, что этот вид рыб вырастает до одного метра в длину и весят примерно 10 килограммов. Однако этот экземпляр оказался рекордсменом.

Специалисты международной рыбной ассоциации IGFA зафиксировали, что пойманная рыба имела длину 138 сантиметров – это официальный мировой рекорд.



Рыбак поймал самую большую щуку на планете / Фото Art Weston

Интересно! Рыбак, который поймал самую большую щуку, имеет немало других рекордов. На его счету уже 39 рекордов.

Задокументировав длину улова и сделав несколько фотографий, Арт Вестен отпустил пресноводную рыбу обратно в воду живой и невредимой, чтобы не нарушать установленных правил.