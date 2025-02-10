Весит 750 килограммов: в США поймали вероятно самую большую в мире белую акулу

В США, у берегов Орландо, что во Флориде, поймали вероятно самую большую в мире белую акулу. Известно, что рыба весит 750 килограммов и имеет более 4 метров в длину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно о самой большой в мире белой акуле

Огромную рыбу выловила исследовательская компания Ocearch. Хищницу поймали в западной части Северной Атлантики с помощью ручной лески, на конце которой был крючок с наживкой. Впоследствии гигантскую добычу подвели к платформе судна M/V Ocearch и подняли на платформу.

Вероятно, самая большая в мире белая акула: смотрите видео

Зачем поймали акулу

Исследователи Ocearch таким образом изучают акул, их поведение и маршруты передвижения. Кроме того, специалисты собирают важные биологические образцы. Поставив метку, акулу можно отслеживать в течение пяти лет.

Заметим, что угроза нападения на людей довольно низкая, поскольку большие белые акулы обычно держатся на расстоянии более 60 километров от побережья. Впрочем, время от времени нападения хищниц-убийц все же случаются. Как правило, это происходит из-за того, что они путают человека со своей обычной добычей.

В любом случае акул не стоит провоцировать. Также рекомендуется принять дополнительные меры безопасности: