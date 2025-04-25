"Он что, вечный?": на сайте с мерчем Трампа появилась кепка "Trump 2028"
- На сайте с мерчем Трампа появилась кепка с надписью "Trump 2028", намекая на третий срок, что противоречит Конституции США.
- Американская Конституция позволяет занимать пост президента не более чем два срока, что делает идею третьего срока Трампа невозможной.
- Трамп неоднократно выражал желание баллотироваться на третий срок, несмотря на ограничения Конституции.
Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания. На официальном сайте с мерчем действующего президента США появилась кепка с надписью "Trump 2028". Несмотря на то, что второй срок Трампа только недавно начался, команда президента уже, кажется, намекает на третий – что прямо противоречит американской Конституции.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Trump Store.
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Трамп и следующие президентские выборы
Несмотря на то, что Трамп только недавно победил на выборах в США, он уже размышляет над тем, что пойти на третий срок.
Заметим, что именно в 2028 году в США должны состояться президентские выборы.
С момента своего переизбрания на пост президента Трамп неоднократно высказывал мнение о возможности баллотироваться на третий срок. Президент ранее заявлял журналистам, что многие его сторонники хотят, чтобы он остался на посту еще на четыре года после окончания нынешнего срока.
Почему бы и нет? Мне нравится работать". И добавил: "Я не шучу!",
– сказал он ранее журналистам NBC News.
На сайте с мерчем Трампа появилась кепка "Trump 2028" / Фото с сайта
Мы же предполагаем, что эта кепка является определенным тестом на реакцию общества. Возможно таким образом Трамп действительно хочет проверить лояльность к этой идее среди американцев.
Выборы в США: что стоит знать
- Президентов США избирают на четыре года. По Конституции, один человек может занимать должность не более двух сроков (то есть максимум 8 лет в целом), даже если они не идут подряд.
- Это установлено 22-й поправкой к Конституции США, принятой после правления Франклина Рузвельта.
- Поэтому кепка "Trump 2028" выглядит, мягко говоря, странно, ведь Трамп сейчас уже на втором сроке.